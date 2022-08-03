Амазонки. Сезон 1. Серия 23
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Амазонки
1-й сезон
23-я серия

Амазонки (сериал, 2011) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

8.72011, Амазонки. Сезон 1. Серия 23
Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Их четверо - Анна, Варвара, Лидия и Евгения. Они – это специальное экспериментальное подразделение (СЭП) «Амазонки», созданное в рамках научно-исследовательского центра следственного управления МВД РФ. «Амазонки» занимаются расследованием преступлений, применяя свою оригинальную «женскую» тактику.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Амазонки»