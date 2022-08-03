Их четверо - Анна, Варвара, Лидия и Евгения. Они – это специальное экспериментальное подразделение (СЭП) «Амазонки», созданное в рамках научно-исследовательского центра следственного управления МВД РФ. «Амазонки» занимаются расследованием преступлений, применяя свою оригинальную «женскую» тактику.

