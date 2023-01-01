Биография

Ирина Шебеко – российская актриса, звезда рекламных роликов и популярных сериалов. Зрители ее знают по работам в таких проектах как «Амазонки», «Аэропорт», «Дорога домой». Будущая актриса родилась в городе Ростов в 1982 году. Она с детства была красивой и рослой девочкой. Благодаря внешним данным Шебеко уже в юности успела поработать в модельном бизнесе, но поняла, что не хочет строить карьеру модели. Мама Ирины – известный режиссер Елена Лазарева, поэтому девочка росла в творческой среде и мечтала о сцене. Однако родители не поддержали стремление дочери и уговорили ее поступить в Ростовский государственный университет на факультет журналистики. Шебеко даже некоторое время проработала в редакции городской газеты и на местном телевидении, но желание стать актрисой ее не отпускало. Она бросила нелюбимый институт и уехала в Москву поступать в театральное училище. Ирина прошла сразу в три вуза и в итоге выбрала ГИТИС. Сниматься в кино актриса начала еще в студенчестве. Ее дебютом стал культовый сериал «Бригада». Известные фильмы Ирины Шебеко: «Эксперты», «Подруга банкира», «Джек-пот для золушки» и другие. Артистка часто снимается в рекламе, ее фотографии украшают страницы глянцевых изданий. Большим серьезным увлечением Шебеко является фотография. Артистка окончила фотошколу, а ее снимки неоднократно занимали призовые места на конкурсах. В личной жизни Ирина счастлива в браке с актером Петром Красиловым, у них есть дочь.