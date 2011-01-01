Амазонки (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Их четверо - Анна, Варвара, Лидия и Евгения. Они – это специальное экспериментальное подразделение (СЭП) «Амазонки», созданное в рамках научно-исследовательского центра следстве�нного управления МВД РФ. «Амазонки» занимаются расследованием преступлений, применяя свою оригинальную «женскую» тактику.



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