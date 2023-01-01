Пять процентов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в авантюрной комедии «Пять процентов» — фильм о советском скульпторе, который получает шанс вновь прийти к успеху, но не слишком легальным способом.



Творчество Николая Ферапонтова когда-то было невероятно популярно среди советской власти, но те времена остались в далеком прошлом. Сейчас же у него только обшарпанная мастерская и обязательства перед бандитами, которым он задолжал памятник их товарищу на могилу. Но встреча с молодым искусствоведом подбрасывает Ферапонтову шанс вновь оказаться в центре внимания: в подсобке мастерской обнаруживаются картины невероятного мастерства в жанре сюрреализма. Старый скульптор присваивает шедевры себе и тут же становится популярным среди ценителей живописи. Однако вместе с журналистами в жизни Ферапонтова появляются люди, которые грозятся выдать обман, если он не поделится внезапно свалившимися на него деньгами. А также люди, которые утверждают, что именно они — настоящие авторы уникальных картин.



