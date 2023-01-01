Пять процентов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в авантюрной комедии «Пять процентов» — фильм о советском скульпторе, который получает шанс вновь прийти к успеху, но не слишком легальным способом.
Творчество Николая Ферапонтова когда-то было невероятно популярно среди советской власти, но те времена остались в далеком прошлом. Сейчас же у него только обшарпанная мастерская и обязательства перед бандитами, которым он задолжал памятник их товарищу на могилу. Но встреча с молодым искусствоведом подбрасывает Ферапонтову шанс вновь оказаться в центре внимания: в подсобке мастерской обнаруживаются картины невероятного мастерства в жанре сюрреализма. Старый скульптор присваивает шедевры себе и тут же становится популярным среди ценителей живописи. Однако вместе с журналистами в жизни Ферапонтова появляются люди, которые грозятся выдать обман, если он не поделится внезапно свалившимися на него деньгами. А также люди, которые утверждают, что именно они — настоящие авторы уникальных картин.
Сможет ли старый скульптор выпутаться из этой передряги, вы узнаете, если будете смотреть «Пять процентов» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink уже сейчас.
Пять процентов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Юрий
Ицков
- ИЦАктриса
Ирина
Цветкова
- АЗАктриса
Анна
Захарова
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- ВКАктёр
Владимир
Кутейников
- НПАктриса
Наталья
Парашкина
- Актриса
Эра
Зиганшина
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Сценарист
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Екатерина
Борисова
- ЛЛПродюсер
Людмила
Леонтьева
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- Оператор
Глеб
Климов
- Композитор
Андрей
Сигле