Биография

Глеб Климов — российский оператор-постановщик. Родился в Таллине 10 ноября 1982 года. По окончании физико-математической школы Глеб поступил в институт кино и телевидения в Санкт-Петербурге. В 2007 году он получил диплом, но работу в киноиндустрии начал еще в процессе учебы. Глеб успел побыть и механиком, и ассистентом по фокусу, но в итоге приобщился к операторской команде. Снимал клипы для музыкальных групп Marsel, «Animal ДжаZ» и Spitfire. Сейчас кинодеятель преподает в Высшей школе режиссеров и сценаристов. В портфолио у Глеба Климова числится более 25 работ. Первым громким проектом, над которым работал кинодеятель, стал сериал «Тайны следствия». В 2013 году он снял полнометражную мелодраму «Снегурочка» и криминальную ленту «Государственная защита 3». Климов также приложил руку к съемкам сериалов «Наркотрафик», «Улицы разбитых фонарей 12», «Аутсайдер», «Чужой» и «Позывной „Барон“».