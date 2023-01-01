Биография

Екатерина Борисова — российский продюсер. В творческой биографии Екатерины Борисовой есть работа над фильмами в жанрах драма, комедия, фэнтези. Ее карьера началась в 2013 году с фильма «Роль», в котором она была исполнительным продюсером. Историческая драма из двух частей снималась в России, Белоруссии и Финляндии. Бюджет составил 1,8 млн евро. Фильм получил ряд кинопремий. Среди крупных работ продюсера также фильмы «Сквозь черное стекло», снятый в 2018 году, и «Пальмира» 2005 года. В 2024 году продюсер была в команде проекта «Любовь, крипта, буханка». В фильме рассказывается о неравной любви дочери российского миллиардера и талантливого молодого человека из простой семьи. Екатерина часто работает в тандеме с режиссером Дмитрием Светозаровым. Вместе они выпустили фильмы «Тень», «Снегурочка», «Пять процентов».