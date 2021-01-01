Своя война. Шторм в пустыне (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бывший солдат, притворившись корреспондентом, едет в Сирию, чтобы вызволить сослуживца из плена террористов. Остросюжетная военная драма «Своя война. Шторм в пустыне» — фильм, ставший режиссерским дебютом актера Алексея Чадова, продолжившего историю своего героя из картины Алексея Балабанова «Война».
Бывший военный Иван ведет спокойную жизнь вместе с семьей после долгих лет службы. Однако новость о том, что его бывший сослуживец с позывным Седой попал в плен к сирийским террористам, заставляет Ивана вновь надеть военную форму. Он собирает необходимые для выкупа 300 тысяч долларов и едет в Сирию. Там он представляется журналистом Джоном и начинает пробираться в логово врага, чтобы успеть спасти друзей. Ивану предстоит вновь столкнуться с ужасами войны и пережить ужасы, которые он оставил в прошлом.
Что ждет его в чужой стране, расскажет «Своя война. Шторм в пустыне» 2022 года. Смотреть онлайн фильм можно на Wink.
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Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Виталий
Кищенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- ОКАктёр
Ола
Кейру
- НТАктриса
Невия
Тафара
- ДААктёр
Джалил
Асретов
- Актёр
Никита
Кологривый
- АКАктёр
Александр
Красовский
- ПКАктёр
Петр
Королёв
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актёр
Алексей
Родионов
- ЕЛАктрис�а
Евгения
Лезгинцева
- АПАктёр
Александр
Панин
- Сценарист
Алексей
Чадов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СППродюсер
Сергей
Перепечко
- ПППродюсер
Павел
Попов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ЕКПродюсер
Елена
Кожанова
- ЕППродюсер
Елена
Перепечко
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- ПНХудожник
Павел
Новиков
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ДКОператор
Дмитрий
Карнач�ик
- СЛКомпозитор
Сергей
Луран