Своя война. Шторм в пустыне
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Своя война. Шторм в пустыне
9.22021, Своя война. Шторм в пустыне
Военный, Драма95 мин18+
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Своя война. Шторм в пустыне (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Бывший солдат, притворившись корреспондентом, едет в Сирию, чтобы вызволить сослуживца из плена террористов. Остросюжетная военная драма «Своя война. Шторм в пустыне» — фильм, ставший режиссерским дебютом актера Алексея Чадова, продолжившего историю своего героя из картины Алексея Балабанова «Война».

Бывший военный Иван ведет спокойную жизнь вместе с семьей после долгих лет службы. Однако новость о том, что его бывший сослуживец с позывным Седой попал в плен к сирийским террористам, заставляет Ивана вновь надеть военную форму. Он собирает необходимые для выкупа 300 тысяч долларов и едет в Сирию. Там он представляется журналистом Джоном и начинает пробираться в логово врага, чтобы успеть спасти друзей. Ивану предстоит вновь столкнуться с ужасами войны и пережить ужасы, которые он оставил в прошлом.

Что ждет его в чужой стране, расскажет «Своя война. Шторм в пустыне» 2022 года. Смотреть онлайн фильм можно на Wink.

Своя война смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Своя война. Шторм в пустыне»