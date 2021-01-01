Своя война. Шторм в пустыне (фильм, 2021) смотреть онлайн

Бывший солдат, притворившись корреспондентом, едет в Сирию, чтобы вызволить сослуживца из плена террористов. Остросюжетная военная драма «Своя война. Шторм в пустыне» — фильм, ставший режиссерским дебютом актера Алексея Чадова, продолжившего историю своего героя из картины Алексея Балабанова «Война».



Бывший военный Иван ведет спокойную жизнь вместе с семьей после долгих лет службы. Однако новость о том, что его бывший сослуживец с позывным Седой попал в плен к сирийским террористам, заставляет Ивана вновь надеть военную форму. Он собирает необходимые для выкупа 300 тысяч долларов и едет в Сирию. Там он представляется журналистом Джоном и начинает пробираться в логово врага, чтобы успеть спасти друзей. Ивану предстоит вновь столкнуться с ужасами войны и пережить ужасы, которые он оставил в прошлом.



Что ждет его в чужой стране, расскажет «Своя война. Шторм в пустыне» 2022 года. Смотреть онлайн фильм можно на Wink.



Своя война смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.