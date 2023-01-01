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Своя война. Шторм в пустыне
Актёры и съёмочная группа фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Актёры и съёмочная группа фильма «Своя война. Шторм в пустыне»

Режиссёры

Алексей Чадов

Алексей Чадов

Режиссёр

Актёры

Алексей Чадов

Алексей Чадов

АктёрИван
Виталий Кищенко

Виталий Кищенко

АктёрСедой
Кристина Асмус

Кристина Асмус

АктрисаАлена
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

Актёр
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрИваныч
Ола Кейру

Ола Кейру

АктёрСтивен
Невия Тафара

Невия Тафара

Актрисадевочка
Джалил Асретов

Джалил Асретов

АктёрЗакир
Никита Кологривый

Никита Кологривый

АктёрСергей Артист
Александр Красовский

Александр Красовский

АктёрСергей Витязь
Петр Королёв

Петр Королёв

АктёрМакс Сокол
Сергей Борисов

Сергей Борисов

АктёрАндрей Командир
Алексей Родионов

Алексей Родионов

АктёрНикита
Евгения Лезгинцева

Евгения Лезгинцева

Актрисаподруга Алёны
Александр Панин

Александр Панин

Актёрреквизитор

Сценаристы

Алексей Чадов

Алексей Чадов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Сергей Перепечко

Сергей Перепечко

Продюсер
Павел Попов

Павел Попов

Продюсер
Андрей Рыданов

Андрей Рыданов

Продюсер
Елена Кожанова

Елена Кожанова

Продюсер
Елена Перепечко

Елена Перепечко

Продюсер
Игорь Попцов

Игорь Попцов

Продюсер

Художники

Павел Новиков

Павел Новиков

Художник
Алексей Камышов

Алексей Камышов

Художник

Монтажёры

Серик Бейсеу

Серик Бейсеу

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Карначик

Дмитрий Карначик

Оператор

Композиторы

Сергей Луран

Сергей Луран

Композитор