Очень важная персона
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Очень важная персона

Очень важная персона (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

8.71984, Очень важная персона
Комедии, Советские67 мин12+

Сюжет

Председатель колхоза Родион Шишкин – принципиальный руководитель, предпочитающий автомобилю лошадь, а официальным банкетам – скромные домашние ужины. Шишкин не жалует начальство и постоянно критикует райисполком. Как ни странно, его не только не увольняют, но и повышают в должности. Откажется ли он теперь от своих принципов ради привилегий?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb