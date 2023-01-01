Очень важная персона (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Председатель колхоза Родион Шишкин – принципиальный руководитель, предпочитающий автомобилю лошадь, а официальным банкетам – скромные домашние ужины. Шишкин не жалует начальство и постоянно критикует райисполком. Как ни странно, его не только не увольняют, но и повышают в должности. Откажется ли он теперь от своих принципов ради привилегий?



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