Очень важная персона (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
8.71984, Очень важная персона
Комедии, Советские67 мин12+
Сюжет
Председатель колхоза Родион Шишкин – принципиальный руководитель, предпочитающий автомобилю лошадь, а официальным банкетам – скромные домашние ужины. Шишкин не жалует начальство и постоянно критикует райисполком. Как ни странно, его не только не увольняют, но и повышают в должности. Откажется ли он теперь от своих принципов ради привилегий?
Очень важная персона смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Герасимов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актриса
Нина
Русланова
- ЕМАктриса
Елена
Метелкина
- ТБАктриса
Татьяна
Божок
- Актёр
Юрий
Горобец
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- БЦАктёр
Баадур
Цуладзе
- ИОАктёр
Игорь
Охлупин
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Сценарист
Сергей
Бодров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гобзева
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков