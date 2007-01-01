Монгол (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
«Монгол» (2007) — это историческая драма, рассказывающая о жизни и подвигах Чингисхана, легендарного вождя монгольского народа.
История начинается с молодых лет Тэмуджина, когда после смерти отца, могущ�ественного хана, он вынужден бороться за свою честь и свободу. Благодаря своей храбрости и воли к победе будущий Чингисхан собирает вокруг себя армию и начинает завоевание новых земель. Эффектная кинокартина «Монгол» получила признание критиков за художественное исполнение и достоверность — работа погружает зрителя в атмосферу средневековой Монголии и показывает сложный путь Чингисхана к созданию великой империи.
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Информация
СтранаГермания, Россия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Бодров
- ААктриса
Алия
- ТААктёр
Теген
Ао
- Актёр
Таданобу
Асано
- БИАктёр
Бай
Ин
- ХЧАктр�иса
Хулан
Чулуун
- БДАктёр
Бао
Ди
- БЕАктриса
Баерцецег
Ерденабат
- ДБАктёр
Ден
Ба Те Эр
- ЮЭАктёр
Ю
Эр
- СХАктёр
Сай
Хин Га
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Сценарист
Сергей
Бодров
- Продюсер
Штефан
Арндт
- ББПродюсер
Боб
Берни
- Продюсер
Сергей
Бодров
- БГПродюсер
Булат
Галимгереев
- Художница
Елена
Жукова
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен