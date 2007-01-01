Монгол
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Монгол
9.22007, Монгол
Боевики, Военные108 мин18+
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Монгол (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

«Монгол» (2007) — это историческая драма, рассказывающая о жизни и подвигах Чингисхана, легендарного вождя монгольского народа.

История начинается с молодых лет Тэмуджина, когда после смерти отца, могущественного хана, он вынужден бороться за свою честь и свободу. Благодаря своей храбрости и воли к победе будущий Чингисхан собирает вокруг себя армию и начинает завоевание новых земель. Эффектная кинокартина «Монгол» получила признание критиков за художественное исполнение и достоверность — работа погружает зрителя в атмосферу средневековой Монголии и показывает сложный путь Чингисхана к созданию великой империи.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Монгол»

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