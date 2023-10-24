Бывший «афганец» Николай отправляется с другом на отдых к морю. Ну а какой отдых без сексапильных девушек?! Но надо же было такому случиться: в ресторане он познакомился с начинающей певицей Татьяной и понял, что это именно та, о которой он мечтал всю жизнь. Теперь Николаю остается совсем пустяк - завоевать сердце «маленькой Тани».

