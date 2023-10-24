Наш человек в Сан-Ремо (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
7.71990, Наш человек в Сан-Ремо
Комедия, Мюзикл99 мин16+
О фильме
Бывший «афганец» Николай отправляется с другом на отдых к морю. Ну а какой отдых без сексапильных девушек?! Но надо же было такому случиться: в ресторане он познакомился с начинающей певицей Татьяной и понял, что это именно та, о которой он мечтал всю жизнь. Теперь Николаю остается совсем пустяк - завоевать сердце «маленькой Тани».
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- ТСАктриса
Татьяна
Скороходова
- Актёр
Андрей
Соколов
- СШАктёр
Сергей
Шкаликов
- Актёр
Евгений
Стеблов
- ГВАктёр
Георгий
Волчек
- ЕОАктриса
Елена
Одинцова
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- ЮСАктёр
Юрий
Ступаков
- СШАктёр
Сергей
Шустицкий
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- Сценарист
Сергей
Бодров
- АУСценарист
Анатолий
Усов
- АЛКомпозитор
Андрей
Леденев