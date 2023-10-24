Наш человек в Сан-Ремо
Wink
Фильмы
Наш человек в Сан-Ремо

Наш человек в Сан-Ремо (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

7.71990, Наш человек в Сан-Ремо
Комедия, Мюзикл99 мин16+

О фильме

Бывший «афганец» Николай отправляется с другом на отдых к морю. Ну а какой отдых без сексапильных девушек?! Но надо же было такому случиться: в ресторане он познакомился с начинающей певицей Татьяной и понял, что это именно та, о которой он мечтал всю жизнь. Теперь Николаю остается совсем пустяк - завоевать сердце «маленькой Тани».

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb