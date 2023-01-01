Юрка — сын командира (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семилетний Юрка — сын пограничника — переезжает с отцом на белорусскую погранзаставу и в первый же день узнает о том, что здесь нет ни одного сверстника. Случайное знакомство с ефрейтором Шахназаровым выливается в трогательную дружбу. Когда старший друг с тяжелой раной, полученной при задержании преступника, попадает в госпиталь, Юрка, не задумываясь, предлагает свою кровь.



Юрка — сын командира смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.