Юрка — сын командира
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Юрка — сын командира

Юрка — сын командира (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

9.31984, Юрка — сын командира
Драмы69 мин6+

Сюжет

Семилетний Юрка — сын пограничника — переезжает с отцом на белорусскую погранзаставу и в первый же день узнает о том, что здесь нет ни одного сверстника. Случайное знакомство с ефрейтором Шахназаровым выливается в трогательную дружбу. Когда старший друг с тяжелой раной, полученной при задержании преступника, попадает в госпиталь, Юрка, не задумываясь, предлагает свою кровь.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb