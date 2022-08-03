Не ходите, девки, замуж (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
9.41985, Не ходите, девки, замуж
Мюзикл, Комедия64 мин0+
О фильме
Вернувшись из морского круиза, председатель передового колхоза Иван Савельич Мальков сталкивается с непростой ситуацией – из-за острой нехватки мужчин девушки из села Большие Угороды одна за другой уезжают в город в поисках женихов. Чем же удержать работниц в колхозе? Мальков предлагает девушкам создать хоровой ансамбль, выступить на ярмарке, прославиться и попасть на телевидение. Тогда уж и парни наверняка начнут приезжать к ним сами.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- СРАктриса
Светлана
Рябова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Нина
Русланова
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Евгений
Стеблов
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ВЛАктёр
Валерий
Леонтьев
- ТААктриса
Татьяна
Агафонова
- СОАктриса
Светлана
Орлова
- Сценарист
Сергей
Бодров
- ИКПродюсер
Инесса
Каширская
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов