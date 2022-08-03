Не ходите, девки, замуж (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Вернувшись из морского круиза, председатель передового колхоза Иван Савельич Мальков сталкивается с непростой ситуацией – из-за острой нехватки мужчин девушки из села Большие Угороды одна за другой уезжают в город в поисках женихов. Чем же удержать работниц в колхозе? Мальков предлагает девушкам создать хоровой ансамбль, выступить на ярмарке, прославиться и попасть на телевидение. Тогда уж и парни наверняка начнут приезжать к ним сами.

