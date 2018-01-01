Wink
Фильмы
Не ходите, девки, замуж
Актёры и съёмочная группа фильма «Не ходите, девки, замуж»

Актёры и съёмочная группа фильма «Не ходите, девки, замуж»

Режиссёры

Евгений Герасимов

Евгений Герасимов

Режиссёр

Актёры

Вячеслав Невинный

Вячеслав Невинный

АктёрМальков Иван Савельевич
Светлана Рябова

Светлана Рябова

АктрисаОля Демина
Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

АктрисаВалентина
Нина Русланова

Нина Русланова

АктрисаАнисья Ильинична
Виктор Павлов

Виктор Павлов

АктёрВиктор Скоробейников
Евгений Стеблов

Евгений Стеблов

АктёрАндрей
Николай Парфёнов

Николай Парфёнов

АктёрТрофимов
Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев

Актёрпевец
Татьяна Агафонова

Татьяна Агафонова

АктрисаНаталья Солдатова
Светлана Орлова

Светлана Орлова

АктрисаНадя

Сценаристы

Сергей Бодров

Сергей Бодров

Сценарист

Продюсеры

Инесса Каширская

Инесса Каширская

Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёр дубляжа

Художники

Вера Скопинова

Вера Скопинова

Художница

Операторы

Владимир Архангельский

Владимир Архангельский

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор