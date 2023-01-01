Биография

Татьяна Агафонова – актриса кино, известная зрителям по лентам «Одиноким предоставляется общежитие», «Земля моего детства», «Не ходите, девки, замуж». Ее амплуа – сильные и, одновременно, ранимые героини. На экране артистка воплощала лучшие черты простых русских женщин. Будущая актриса родилась в Москве в 1963 г. Она лишилась родителей в возрасте 1 года, но благодаря заботе родственников по материнской и отцовской линии девочка не попала в детский дом. В школьные годы она выступала в театральной студии, организованной при клубе «Серп и молот». Первые роли Татьяна Агафонова исполнила в любительских постановках. После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ. В 1985 г. окончила вуз. В этот период актриса уже активно снималась в кино. В 1990-х годах была ведущей передачи «Аптека на ТВ-6», а также вела рубрику в программе «На здоровье» на телеканале РТР. Широкую известность актриса обрела в начале своей кинематографической карьеры, когда снялась в ленте «Одиноким предоставляется общежитие». Яркие роли она исполнила в картинах «Танцплощадка», «По главной улице с оркестром», «Забытая мелодия для флейты», «Топинамбуры», «Интердевочка», «Петербургские тайны», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Пока цветет папоротник». Особое место в ее работе занимают киноленты «Женский день», «Маршрут милосердия». В этих фильмах Татьяна Агафонова сыграла ведущих персонажей. В 2007 г. артистка стала основателем продюсерского центра «Три столицы».