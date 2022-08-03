Баксы
Wink
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Баксы
8.52008, Баксы
Фэнтези, Драма82 мин18+
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Баксы (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Когда полукриминальный бизнесмен задумал построить у трассы заправку, последнее, что его волновало – куда податься потомственной шаманке-баксы Айдай, давно облюбовавшей этот клочок земли.

Страна
Германия, Россия, Франция, Казахстан
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Баксы»