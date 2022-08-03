8.52008, Баксы
Фэнтези, Драма82 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Баксы (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ГОРежиссёр
Гульшад
Омарова
- НОАктриса
Несипкуль
Омарбекова
- ФААктёр
Фархад
Аманкулов
- АААктёр
Алмат
Аянов
- ТБАктёр
Толепберген
Байсакалов
- АААктриса
Асель
Абутова
- НААктёр
Нурлан
Алимжанов
- ТБАктёр
Токтар
Бексенов
- СМАктёр
Саят
Мерекенов
- ОНАктёр
Олжас
Нусупбаев
- АСАктёр
Азамат
Сатыбалды
- Сценарист
Сергей
Бодров
- ГОСценарист
Гульшад
Омарова
- САПродюсер
Сергей
Азимов
- Продюсер
Сергей
Бодров
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- РГОператор
Рафик
Галеев