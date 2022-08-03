Анфисе 17 лет, но она уже освоила профессию маляра и даже возглавила бригаду рабочих. Она умна, трудолюбива и непосредственна. Однажды, крася окна в элитном московском доме, она замечает симпатичного парня Николая, студента филфака из интеллигентной семьи. Анфиса, недолго думая, влезает к нему в окно, чтобы познакомиться. Так начинаются их отношения, но мама Николая против того, чтобы сын встречался с девушкой из рабочего класса.

