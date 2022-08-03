Моя Анфиса
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Моя Анфиса

Моя Анфиса (фильм, 1979) смотреть онлайн

8.71979, Моя Анфиса
Мелодрама, Комедия69 мин12+

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О фильме

Анфисе 17 лет, но она уже освоила профессию маляра и даже возглавила бригаду рабочих. Она умна, трудолюбива и непосредственна. Однажды, крася окна в элитном московском доме, она замечает симпатичного парня Николая, студента филфака из интеллигентной семьи. Анфиса, недолго думая, влезает к нему в окно, чтобы познакомиться. Так начинаются их отношения, но мама Николая против того, чтобы сын встречался с девушкой из рабочего класса.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb