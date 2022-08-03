Моя Анфиса (фильм, 1979) смотреть онлайн
8.71979, Моя Анфиса
Мелодрама, Комедия69 мин12+
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О фильме
Анфисе 17 лет, но она уже освоила профессию маляра и даже возглавила бригаду рабочих. Она умна, трудолюбива и непосредственна. Однажды, крася окна в элитном московском доме, она замечает симпатичного парня Николая, студента филфака из интеллигентной семьи. Анфиса, недолго думая, влезает к нему в окно, чтобы познакомиться. Так начинаются их отношения, но мама Николая против того, чтобы сын встречался с девушкой из рабочего класса.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актриса
Марина
Левтова
- ЛКАктёр
Леонид
Каюров
- ЮКАктёр
Юрий
Каюров
- НМАктриса
Нина
Меньшикова
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ОЛАктриса
Ольга
Леонова
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- ГПАктёр
Глеб
Плаксин
- Сценарист
Сергей
Бодров
- ССХудожник
Сергей
Серебренников
- БСОператор
Борис
Середин
- ЛСКомпозитор
Людмила
Сухорукова