Биография

Павел Ремезов – российский актер кино и театра, также известен как продюсер и сценарист. Родился в городе Ростове-на-Дону 29 апреля 1951 года. Вырос будущий актер в обычной рабочей семье, интереса к творчеству в детские годы не испытывал. После окончания школы на два года ушел в армию, по возвращении устроился работать на завод в городе Краснодаре. Благодаря совету друга, заметившего в нем актерский талант, перебрался в Москву, где подал документы в Щепкинское училище. Выпустившись, получил работу в труппе Московского областного драмтеатра, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Павла Ремезова. Актер женат, супруга – Ольга Ремезова. У пары есть дети. Впервые появился на экране еще во время учебы в вузе, сыграв в картине «Центровой из Поднебесья», вышедшей в 1975 году. В следующие годы появился в таких известных проектах, как «Юность Петра», «Экипаж», «Рожденная революцией», и множестве других. После распада СССР долгое время не снимался, вернувшись в кино уже в двухтысячные годы. Современный зритель знает Павла Ремезова по фильмам и сериалам «Моя граница», «Пан или пропал», «Ермоловы». Также является режиссером нескольких программ на российском телевидении.