Тени исчезают в полдень
Wink
Сериалы
Тени исчезают в полдень

Тени исчезают в полдень (сериал, 1971) смотреть онлайн

9.71971, Тени исчезают в полдень 1 сезон
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История нескольких поколений жителей сибирского села Зеленый Дол: последние годы правления Российской империи, гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление народного хозяйства.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени исчезают в полдень»