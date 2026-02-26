Тени исчезают в полдень. Сезон 1. Серия 3
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Тени исчезают в полдень
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Тени исчезают в полдень (сериал, 1971) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.71971, Тени исчезают в полдень. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История нескольких поколений жителей сибирского села Зеленый Дол: последние годы правления Российской империи, гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление народного хозяйства.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени исчезают в полдень»