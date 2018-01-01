Wink
Тени исчезают в полдень
Актёры и съёмочная группа сериала «Тени исчезают в полдень»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тени исчезают в полдень»

Режиссёры

Владимир Краснопольский

Режиссёр
Валерий Усков

Режиссёр

Актёры

Пётр Вельяминов

АктёрЗахар Захарыч Большаков
Нина Русланова

АктрисаМарья Воронова
Галина Польских

АктрисаКлавдия Никулина
Иван Рыжов

АктёрАндрон Овчинников
Сергей Яковлев

АктёрМорозов Устин Акимыч, он же Константин Андреевич Жуков
Александра Завьялова

АктрисаМорозова Пистимея Макаровна, она же Серафима Аркадьевна Клычкова
Борис Новиков

АктёрИлья Юргин, он же Тарас
Валерий Гатаев

АктёрФрол Петрович Курганов
Элеонора Шашкова

АктрисаСтеша
Лев Поляков

АктёрАнисим Шатров
Геннадий Корольков

АктёрФёдор Морозов
Виктор Шульгин

Актёрвыступающий на митинге
Николай Парфёнов

Актёр
Роман Филиппов

АктёрДемид Меньшиков
Евгений Шутов

АктёрАнтип

Сценаристы

Анатолий Иванов

Сценарист
Арнольд Витоль

Сценарист

Художники

Николай Маркин

Художник
Тамара Каспарова

Художница

Композиторы

Леонид Афанасьев

Композитор