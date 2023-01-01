WinkСериалыНебесные ласточкиАктёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»
Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»
Режиссёры
Актёры
АктрисаДениза де Флориньи / Нитуш
Ия Нинидзе
АктёрСелестен / Флоридор
Андрей Миронов
АктрисаКаролина
Ирина Губанова
АктрисаКорина
Людмила Гурченко
Актёрлейтенант Фернан Шамплатро
Сергей Захаров
Актёрмайор Альфред Шато-Жебюс
Александр Ширвиндт
Актрисаозвучка
Елена Дриацкая
Актрисаозвучка
Ольга Вардашева
АктрисаУрсула
Эра Зиганшина
АктрисаГенриетта