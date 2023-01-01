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Небесные ласточки
Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»

Режиссёры

Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе

Режиссёр

Актёры

Ия Нинидзе

Ия Нинидзе

АктрисаДениза де Флориньи / Нитуш
Андрей Миронов

Андрей Миронов

АктёрСелестен / Флоридор
Ирина Губанова

Ирина Губанова

АктрисаКаролина
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

АктрисаКорина
Сергей Захаров

Сергей Захаров

Актёрлейтенант Фернан Шамплатро
Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт

Актёрмайор Альфред Шато-Жебюс
Елена Дриацкая

Елена Дриацкая

Актрисаозвучка
Ольга Вардашева

Ольга Вардашева

Актрисаозвучка
Эра Зиганшина

Эра Зиганшина

АктрисаУрсула
Гелена Ивлиева

Гелена Ивлиева

АктрисаГенриетта

Сценаристы

Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе

Сценарист

Продюсеры

Григорий Гуров

Григорий Гуров

Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Дриацкая

Елена Дриацкая

Актриса дубляжа
Олег Басилашвили

Олег Басилашвили

Актёр дубляжа
Владимир Татосов

Владимир Татосов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Леда Семёнова

Леда Семёнова

Монтажёр

Операторы

Николай Жилин

Николай Жилин

Оператор

Композиторы

Флоримон Эрве

Флоримон Эрве

Hervé
Композитор
Виктор Лебедев

Виктор Лебедев

Композитор