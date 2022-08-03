Небесные ласточки (сериал, 1976) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.51976, Небесные ласточки. Серия 2
Комедия, Мюзикл18+
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О сериале
Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители собираются без спросу выдать ее замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель — еще более скромный музыкант Селестен, он же блистательный композитор Флоридор, написавший очаровательную оперетту...
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леонид
Квинихидзе
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актриса
Ирина
Губанова
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Сергей
Захаров
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ЕДАктриса
Елена
Дриацкая
- ОВАктриса
Ольга
Вардашева
- Актриса
Эра
Зиганшина
- ГИАктриса
Гелена
Ивлиева
- ЛКСценарист
Леонид
Квинихидзе
- ГГПродюсер
Григорий
Гуров
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- Актёр дубляжа
Олег
Басилашвили
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Татосов
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- НЖОператор
Николай
Жилин
- ФЭКомпозитор
Флоримон
Эрве
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев