Небесные ласточки. Серия 2
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Небесные ласточки
1-й сезон
2-я серия

Небесные ласточки (сериал, 1976) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.51976, Небесные ласточки. Серия 2
Комедия, Мюзикл18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Скромная воспитанница пансиона мечтает о театре, а родители собираются без спросу выдать ее замуж за неизвестного военного. Да и военного этого никто не спрашивал о согласии. Но браку по расчету не суждено было состояться, ибо в нашей истории замешан еще один мечтатель — еще более скромный музыкант Селестен, он же блистательный композитор Флоридор, написавший очаровательную оперетту...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Небесные ласточки»