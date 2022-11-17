Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.62000, Бандитский Петербург 2: Адвокат. Серия 3
Драма, Мелодрама18+
О сериале
«Адвокат» - история о судьбах двух университетских друзей, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей.
