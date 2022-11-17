Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Бандитский Петербург 2: Адвокат. Серия 3
Бандитский Петербург 2: Адвокат
1-й сезон
3-я серия

Драма, Мелодрама18+

О сериале

«Адвокат» - история о судьбах двух университетских друзей, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

