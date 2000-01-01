Бандитский Петербург 2: Адвокат. Серия 7
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Бандитский Петербург 2: Адвокат
1-й сезон
7-я серия

Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.62000, Бандитский Петербург 2: Адвокат. Серия 7
Драмы, Мелодрамы18+

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Сюжет

«Адвокат» - история о судьбах двух университетских друзей, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат»