Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
9.62000, Бандитский Петербург 2: Адвокат. Серия 9
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
«Адвокат» - история о судьбах двух университетских друзей, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей.
Сериал Бандитский Петербург 2: Адвокат 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ОДАктриса
Ольга
Дроздова
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Лев
Борисов
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ЮКАктёр
Юрий
Ковалев
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- Актёр
Сергей
Барковский
- ВААктёр
Владимир
Амеров
- Актёр
Олег
Баси�лашвили
- Сценарист
Владимир
Бортко
- ВМСценарист
Вадим
Михайлов
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ВМОператор
Валерий
Мюльгаут
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк