Бандитский Петербург 2: Адвокат (сериал, 2000) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

«Адвокат» - история о судьбах двух университетских друзей, влюбленных в одну девушку. Один после Афганистана попадает в преступную группировку. Другой стал следователем, но ушел из прокуратуры, пытаясь всеми средствами найти убийц своих родителей.





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