Потерянный уик-энд (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно
1945, The Lost Weekend
Драма96 мин18+
О фильме
Когда-то ДонБернэм былподающим надежды писателем. Теперь жеон—безработный алкоголик, которого безуспешно пытаются вытащить изэтой ямыбрат илюбимая девушка. Оставшись навыходные водиночестве впустой квартире, Донвновь уходит взапой.
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Рейтинг
- Режиссёр
Билли
Уайлдер
- ЛФАктриса
Лилиан
Фонтейн
- ДУАктриса
Джейн
Уайман
- ЛЛАктёр
Льюис
Л. Расселл
- ДДАктриса
Дорис
Даулинг
- МЯАктриса
Мэри
Янг
- ХДАктёр
Ховард
Да Сильва
- АШАктриса
Анита
Шарп-Болстер
- ФТАктёр
Филлип
Терри
- ФФАктёр
Фрэнк
Фейлен
- РМАктёр
Рэй
Милланд
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ЧРСценарист
Чарльз
Р. Джексон
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- ЧБПродюсер
Чарльз
Брэкетт
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- БСХудожник
Бертрам
С. Грэйнджер
- АЭХудожник
А.
Эрл Хедрик
- МРКомпозитор
Миклош
Рожа