Потерянный уик-энд
Wink
Фильмы
Потерянный уик-энд

Потерянный уик-энд (фильм, 1945) смотреть онлайн бесплатно

1945, The Lost Weekend
Драма96 мин18+

О фильме

Когда-то ДонБернэм былподающим надежды писателем. Теперь жеон—безработный алкоголик, которого безуспешно пытаются вытащить изэтой ямыбрат илюбимая девушка. Оставшись навыходные водиночестве впустой квартире, Донвновь уходит взапой.

Потерянный уик-энд смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Потерянный уик-энд»