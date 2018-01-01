Wink
Чарльз Р. Джексон
Charles R. Jackson

Карьера
Сценарист
Дата рождения
6 апреля 1903 г. (65 лет)
Дата смерти
21 сентября 1968 г.

Фильмография

