Эдит Хэд
Edith Head
- Карьера
- Художница
- Дата рождения
- 28 октября 1897 г. (83 года)
- Дата смерти
- 24 октября 1981 г.
Фильмография
Художница
- 8.3
Неприятности с Гарри1954, 95 минБесплатно
- 8.8
Поймать вора1954, 102 минБесплатно
- 9.4
Римские каникулы1953, 113 минБесплатно
- 7.5
Дорога на Бали1952, 91 минБесплатно
- 8.6
Сансет бульвар1950, 110 минБесплатно
- 7.9
Злоключения Полины1947, 92 минБесплатно
- 8.2
Моя любимая брюнетка1947, 87 минБесплатно
- 8.2
Потерянный уик-энд1945, 96 минБесплатно
- 8.3
Праздничная гостиница1942, 100 минБесплатно
- 7.9
Красавчик Жест1939, 112 минБесплатно
- 7.9
Загубленные в море1937, 88 минБесплатно