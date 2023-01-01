Праздничная гостиница (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно
1942, Holiday Inn
Мюзикл, Драма100 мин0+
О фильме
Певец итанцор Джим Харди оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом вНовой Англии. Однако сельская жизнь оказывается длянего слишком трудной иобыденной, итогда Джим решает превратить свою ферму взагородный развлекательный клуб, открывающий двери вдни национальных праздников иторжеств.
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Рейтинг
- РАРежиссёр
Роберт
Аллен
- МСРежиссёр
Марк
Сэндрич
- ЛБАктриса
Луиз
Биверс
- БКАктёр
Бинг
Кросби
- ИБАктёр
Ирвинг
Бэйкон
- ДГАктёр
Джон
Галлодет
- ДДАктриса
Джин
Дэйл
- ФААктёр
Фред
Астер
- МУАктёр
Марек
Уиндхейм
- ДБАктёр
Джеймс
Белл
- МРАктриса
Марджори
Рейнольдс
- УААктёр
Уолтер
Абель
- КБСценарист
Клод
Биньон
- ЗМСценарист
Зион
Майерс
- БХСценарист
Бен
Холмс
- БЛСценарист
Берт
Лоуренс
- МСПродюсер
Марк
Сэндрич
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- ЭХМонтажёр
Эллсворт
Хоагленд
- ИБКомпозитор
Ирвинг
Берлин
- РЭКомпозитор
Роберт
Эмметт Долан