Праздничная гостиница (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

Певец итанцор Джим Харди оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом вНовой Англии. Однако сельская жизнь оказывается длянего слишком трудной иобыденной, итогда Джим решает превратить свою ферму взагородный развлекательный клуб, открывающий двери вдни национальных праздников иторжеств.



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