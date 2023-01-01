Праздничная гостиница
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Праздничная гостиница

Праздничная гостиница (фильм, 1942) смотреть онлайн бесплатно

1942, Holiday Inn
Мюзикл, Драма100 мин0+

О фильме

Певец итанцор Джим Харди оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом вНовой Англии. Однако сельская жизнь оказывается длянего слишком трудной иобыденной, итогда Джим решает превратить свою ферму взагородный развлекательный клуб, открывающий двери вдни национальных праздников иторжеств.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздничная гостиница»