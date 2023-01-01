Дорога на Бали (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Боб и Бинг второпях покидают Мельбурн, чтобы не попасть под брачный колпак, и нанимаются ныряльщиками. Судьба приводит их к идиллическому острову на пути к Бали, где они начинают соперничать друг с дурго�м, чтобы попасть под покровительство Принцессы Лалы.



Дорога на Бали смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.