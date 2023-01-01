Дорога на Бали
Wink
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Дорога на Бали
7.51952, Road to Bali
Мюзикл, Приключения91 мин18+

Дорога на Бали (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Боб и Бинг второпях покидают Мельбурн, чтобы не попасть под брачный колпак, и нанимаются ныряльщиками. Судьба приводит их к идиллическому острову на пути к Бали, где они начинают соперничать друг с дургом, чтобы попасть под покровительство Принцессы Лалы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мюзикл, Приключения, Фэнтези

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb