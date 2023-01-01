Дорога на Бали (фильм, 1952) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Боб и Бинг второпях покидают Мельбурн, чтобы не попасть под брачный колпак, и нанимаются ныряльщиками. Судьба приводит их к идиллическому острову на пути к Бали, где они начинают соперничать друг с дурго�м, чтобы попасть под покровительство Принцессы Лалы.
Дорога на Бали смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мюзикл, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- БКАктёр
Бинг
Кросби
- БХАктёр
Боб
Хоуп
- ДЛАктриса
Дороти
Ламур
- МВАктёр
Мервин
Вай
- ПКАктёр
Питер
Коу
- РМАктёр
Ральф
Муди
- ЛЭАктёр
Леон
Эскин
- МААктёр
Майкл
Ансара
- ДБАктёр
Джон
Бартон
- ФБСценарист
Фрэнк
Батлер
- ХКСценарист
Хэл
Кантер
- УМСценарист
Уильям
Морроу
- ГТСценарист
Гарри
Тадженд
- ГТПродюсер
Гарри
Тадженд
- ХПХудожник
Хэл
Перейра
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ДБОператор
Джордж
Барнс
- ДДКомпозитор
Джозеф
Дж. Лиллей