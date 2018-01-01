Загубленные в море (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Фильм начинается со сцены суда, где судят человека, за то, что он погубил души 19 человек. Только один присутствующий в зале человек знает всю правду о подсудимом – это полицейский агент английского правительства, и когда ему выносят смертельный приговор, он встает и просит суд его выслушать. Он рассказывает реальную историю осужденного, и фильм разворачивается в прошлое…



Загубленные в море смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.