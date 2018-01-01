Загубленные в море (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Загубленные в море
Загубленные в море
7.81937, Souls at Sea
Приключения88 мин16+

О фильме

Фильм начинается со сцены суда, где судят человека, за то, что он погубил души 19 человек. Только один присутствующий в зале человек знает всю правду о подсудимом – это полицейский агент английского правительства, и когда ему выносят смертельный приговор, он встает и просит суд его выслушать. Он рассказывает реальную историю осужденного, и фильм разворачивается в прошлое…

Страна
США
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Загубленные в море»