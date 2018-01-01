Загубленные в море (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм начинается со сцены суда, где судят человека, за то, что он погубил души 19 человек. Только один присутствующий в зале человек знает всю правду о подсудимом – это полицейский агент английского правительства, и когда ему выносят смертельный приговор, он встает и просит суд его выслушать. Он рассказывает реальную историю осужденного, и фильм разворачивается в прошлое…
СтранаСША
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Генри
Хэтэуэй
- ГКАктёр
Гэри
Купер
- Актёр
Джордж
Рафт
- ФДАктриса
Фрэнсис
Ди
- ГУАктёр
Генри
Уилкоксон
- ГКАктёр
Гарри
Кэри
- ОБАктриса
Олимпэ
Брадна
- РКАктёр
Роберт
Каммингс
- ПХАктёр
Портер
Холл
- ДЗАктёр
Джордж
Зукко
- ВВАктриса
Вирджиния
Вейдлер
- ДШАктёр
Джозеф
Шилдкраут
- ГЭАктёр
Гилберт
Эмери
- ЛЛАктёр
Люсьен
Литтлфилд
- ПФАктёр
Пол
Фикс
- ТМАктёр
Талли
Маршалл
- ГДСценарист
Гроувер
Джонс
- ГХПродюсер
Генри
Хэтэуэй
- ГДПродюсер
Гроувер
Джонс
- АЦПродюсер
Адольф
Цукор
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ЭХМонтажёр
Эллсворт
Хоагленд
- МБОператор
Мерритт
Б. Герштад
- ЧЛОператор
Чарльз
Лэнг
- МРКомпозитор
Милан
Родер