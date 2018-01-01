Wink
Роберт Каммингс
Роберт Каммингс

Роберт Каммингс

Robert Cummings

Карьера
Актёр
Дата рождения
9 июня 1910 г. (80 лет)
Дата смерти
2 декабря 1990 г.

Фильмография

Актёр