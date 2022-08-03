В случае убийства набирайте «М» (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
8.91954, Dial M for Murder
Триллер, Нуар100 мин18+
О фильме
Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так как Марго закрутила роман с писателем детективов Марком Холлидэем. Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей Марка…
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- РМАктёр
Рэй
Милланд
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- РКАктёр
Роберт
Каммингс
- ДУАктёр
Джон
Уильямс
- ЭДАктёр
Энтони
Доусон
- ЛБАктёр
Лео
Бритт
- ПААктёр
Патрик
Аллен
- ДЛАктёр
Джордж
Ли
- ДААктёр
Джордж
Алдерсон
- РХАктёр
Робин
Хьюз
- ФНСценарист
Фредерик
Нотт
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ДДХудожник
Джордж
Джеймс Хопкинс
- РФМонтажёр
Руди
Фер
- РБОператор
Роберт
Бёркс
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Тёмкин