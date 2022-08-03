В случае убийства набирайте «М»
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В случае убийства набирайте «М»

В случае убийства набирайте «М» (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

8.91954, Dial M for Murder
Триллер, Нуар100 мин18+

О фильме

Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так как Марго закрутила роман с писателем детективов Марком Холлидэем. Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей Марка…

Страна
США
Жанр
Нуар, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb