Тони Вендис, бывший плейбой и звезда большого тенниса, прожигающий деньги своей красавицы-жены Марго, решается на преступление, когда узнает, что может лишиться ее миллионов, так как Марго закрутила роман с писателем детективов Марком Холлидэем. Тони придумывает план идеального убийства, находит надежного исполнителя и организует себе безупречное алиби. Он предусматривает все, кроме необычного поведения Марго и аналитических способностей Марка…

