В случае убийства набирайте «М»
Актёры и съёмочная группа фильма «В случае убийства набирайте «М»»

Режиссёры

Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Режиссёр

Актёры

Рэй Милланд

Ray Milland
АктёрTony Wendice
Грейс Келли

Grace Kelly
АктрисаMargot Wendice
Роберт Каммингс

Robert Cummings
АктёрMark Halliday
Джон Уильямс

John Williams
АктёрChief Inspector Hubbard
Энтони Доусон

Anthony Dawson
АктёрCharles Swann
Лео Бритт

Leo Britt
АктёрThe Storyteller
Патрик Аллен

Patrick Allen
АктёрDetective Pearson
Джордж Ли

George Leigh
АктёрDetective Williams
Джордж Алдерсон

George Alderson
АктёрFirst Detective
Робин Хьюз

Robin Hughes
АктёрPolice Sergeant O'Brien

Сценаристы

Фредерик Нотт

Frederick Knott
Сценарист

Продюсеры

Альфред Хичкок

Alfred Hitchcock
Продюсер

Художники

Джордж Джеймс Хопкинс

George James Hopkins
Художник

Монтажёры

Руди Фер

Rudi Fehr
Монтажёр

Операторы

Роберт Бёркс

Robert Burks
Оператор

Композиторы

Дмитрий Тёмкин

Dimitri Tiomkin
Композитор