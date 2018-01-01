WinkФильмыВ случае убийства набирайте «М»Актёры и съёмочная группа фильма «В случае убийства набирайте «М»»
Актёры и съёмочная группа фильма «В случае убийства набирайте «М»»
Актёры
АктёрTony Wendice
Рэй МилландRay Milland
АктрисаMargot Wendice
Грейс КеллиGrace Kelly
АктёрMark Halliday
Роберт КаммингсRobert Cummings
АктёрChief Inspector Hubbard
Джон УильямсJohn Williams
АктёрCharles Swann
Энтони ДоусонAnthony Dawson
АктёрThe Storyteller
Лео БриттLeo Britt
АктёрDetective Pearson
Патрик АлленPatrick Allen
АктёрDetective Williams
Джордж ЛиGeorge Leigh
АктёрFirst Detective
Джордж АлдерсонGeorge Alderson
АктёрPolice Sergeant O'Brien