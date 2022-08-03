Злоключения Полины (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодая и жизнерадостная Пeрл Уайт ни минуты не может прожить без музыки, пения и танцев. Работая с утра до вечера в швейном ателье, она мечтает о театральных подмостках. Однажды ей выпадает шанс реализовать свои мечты: клиентка ателье, актриса Джулия Гиббс, приводит ее в театр, а затем и на съемки киносериала «Злоключения Полины»…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Джордж
Маршалл
- БХАктриса
Бетти
Хаттон
- ДЛАктёр
Джон
Ланд
- БДАктёр
Билли
Де Волф
- УДАктёр
Уильям
Демарест
- ККАктриса
Констанс
Колльер
- ФФАктёр
Фрэнк
Фейлен
- УФАктёр
Уильям
Фарнум
- ЧКАктёр
Честер
Конклин
- ППАктёр
Пол
Панцер
- СПАктёр
Снуб
Поллард
- ФБСценарист
Фрэнк
Батлер
- ССПродюсер
Сол
С. Сигел
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- РРОператор
Рей
Реннахан
- РЭКомпозитор
Роберт
Эмметт Долан