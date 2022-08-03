Злоключения Полины (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно

Молодая и жизнерадостная Пeрл Уайт ни минуты не может прожить без музыки, пения и танцев. Работая с утра до вечера в швейном ателье, она мечтает о театральных подмостках. Однажды ей выпадает шанс реализовать свои мечты: клиентка ателье, актриса Джулия Гиббс, приводит ее в театр, а затем и на съемки киносериала «Злоключения Полины»…

