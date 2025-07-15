Сансет бульвар
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Сансет бульвар

Сансет бульвар (фильм, 1950) смотреть онлайн

1950, Sunset Blvd.
Драма16+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

Молодой сценарист ДжоГиллис сидит намели, егопреследуют кредиторы, емуне начто поесть, емукажется, чтожизнь кончилась. Машина, накоторой онотправляется бездумно ибесцельно неизвестно куда, вдруг из-за лопнувшей шины резко виляет ивлетает водвор особняка знаменитой впрошлом иувядающей внастоящем кинозвезды Нормы Десмонд.

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Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Сансет бульвар»