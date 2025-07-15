Сансет бульвар (фильм, 1950) смотреть онлайн
1950, Sunset Blvd.
Драма16+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Молодой сценарист ДжоГиллис сидит намели, егопреследуют кредиторы, емуне начто поесть, емукажется, чтожизнь кончилась. Машина, накоторой онотправляется бездумно ибесцельно неизвестно куда, вдруг из-за лопнувшей шины резко виляет ивлетает водвор особняка знаменитой впрошлом иувядающей внаст�оящем кинозвезды Нормы Десмонд.
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Рейтинг
- Режиссёр
Билли
Уайлдер
- УХАктёр
Уильям
Холден
- ГСАктриса
Глория
Свенсон
- ЭфАктёр
Эрих
фон Штрогейм
- НОАктриса
Нэнси
Олсон
- ФКАктёр
Фред
Кларк
- ЛГАктёр
Ллойд
Гоф
- ДУАктёр
Джек
Уэбб
- ФФАктёр
Франклин
Фэрнум
- ЛДАктёр
Ларри
Дж. Блейк
- ЧДАктёр
Чарльз
Дэйтон
- СБАктёр
Сесил
Б. ДеМилль
- ХХАктриса
Хедда
Хоппер
- БКАктёр
Бастер
Китон
- АКАктриса
Анна
К. Нилссон
- ХУАктёр
Х.Б.
Уорнер
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ЧБПродюсер
Чарльз
Брэкетт
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- ФВКомпозитор
Франц
Ваксман