Поймать вора (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Южная Франция взбудоражена серией дерзких ограблений, совершенных в стиле знаменитого вора по кличке «Кот». Сам «Кот» давно завязал и мирно проживает на вилле в окрестностях Ниццы. Он понимает, что единственный способ отвести от себя подозрения — поймать преступника. Для этого он узнаeт имена самых богатых отдыхающих. Среди них американская семья — мать и дочь Стивенс, с которыми он вскоре знакомится…





Поймать вора смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.