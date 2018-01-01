Поймать вора
Wink
Фильмы
Поймать вора

Поймать вора (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

8.71954, To Catch a Thief
Фантастика, Мелодрама102 мин16+

О фильме

Южная Франция взбудоражена серией дерзких ограблений, совершенных в стиле знаменитого вора по кличке «Кот». Сам «Кот» давно завязал и мирно проживает на вилле в окрестностях Ниццы. Он понимает, что единственный способ отвести от себя подозрения — поймать преступника. Для этого он узнаeт имена самых богатых отдыхающих. Среди них американская семья — мать и дочь Стивенс, с которыми он вскоре знакомится…

Поймать вора смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поймать вора»