Wink
Фильмы
Поймать вора
Актёры и съёмочная группа фильма «Поймать вора»

Режиссёры

Ричард Доннер

Richard Donner
Режиссёр

Актёры

Пол Уокер

Paul Walker
АктёрChris Johnston
Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаKate Ericson
Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрAndre Marek
Билли Коннолли

Billy Connolly
Актёр
Дэвид Тьюлис

David Thewlis
АктёрRobert Doniger
Анна Фрил

Anna Friel
АктрисаLady Claire
Нил Макдона

Neal McDonough
АктёрFrank Gordon
Мэтт Крэйвен

Matt Craven
АктёрSteven Kramer
Итэн Эмбри

Ethan Embry
АктёрJosh Stern
Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрLord Oliver

Сценаристы

Джеф Магуайр

Jeff Maguire
Сценарист
Джордж Нолфи

George Nolfi
Сценарист
Майкл Крайтон

Michael Crichton
Сценарист

Продюсеры

Ричард Доннер

Richard Donner
Продюсер
Лорен Шулер Доннер

Lauren Shuler Donner
Продюсер
Джим Ван Вик

Jim Van Wyck
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Иван Агапов

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Владимир Герасимов

Актёр дубляжа

Художники

Кэролайн Алдер

Caroline Alder
Художница
Андре Шамберлан

André Chamberland
Художник
Гари Фриман

Gary Freeman
Художник
Дженни Беван

Jenny Beavan
Художница
Джилл Азис

Jille Azis
Художница

Монтажёры

Ричард Маркс

Richard Marks
Монтажёр

Операторы

Калеб Дешанель

Caleb Deschanel
Оператор

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор