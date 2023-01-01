Красавчик Жест (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
1939, Beau Geste
Боевик, Драма112 мин12+
О фильме
Центральным персонажем этой истории является Майкл по прозвищу «Красавчик», самый старший из трех братьев, которых воспитывает дальняя родственница леди Брэндон. Когда драгоценный камень сапфир, известный под названием «Голубая вода», вдруг пропадает в комнате, где присутствовали только члены семьи, подозрение падает на «Красавчика» и он утром покидает отчий дом и Великобританию, чтобы присоединиться к французскому Иностранному легиону, воюющему в Северной Африке. Туда же устремились за старшим и младшие. Уходя из дома, каждый из них оставил записку и каждый брал вину на себя.
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СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- УАРежиссёр
Уильям
А. Уэллмен
- ДКАктёр
Дж.
Кэролл Нейш
- РПАктёр
Роберт
Престон
- БДАктёр
Брайан
Донлеви
- РМАктёр
Рэй
Милланд
- ЧБАктёр
Чарльз
Бартон
- БКАктёр
Бродерик
Кроуфорд
- ГКАктёр
Гэри
Купер
- АДАктёр
Альберт
Деккер
- ДСАктёр
Джеймс
Стивенсон
- СХАктриса
Сьюзен
Хейуорд
- РКСценарист
Роберт
Карсон
- ПКСценарист
Персивал
Кристофер Рен
- УАПродюсер
Уильям
А. Уэллмен
- УЛПродюсер
Уильям
ЛеБарон
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ТСМонтажёр
Томас
Скотт
- АНКомпозитор
Альфред
Ньюман