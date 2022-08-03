Моя любимая брюнетка (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно

Моя любимая брюнетка
Моя любимая брюнетка
8.21947, My Favorite Brunette
Мелодрама, Криминал87 мин18+

О фильме

Ронни Джексон — детский фотограф. Его друг, частный сыщик, просит Ронни присмотреть за детективным бизнесом несколько дней, а сам уезжает в отпуск. Ронни соглашается и оказывается втянутым в гораздо более серьезные дела, чем предполагал. Считая, что Ронни настоящий частный детектив, Карлотта Монтэй нанимает его, чтобы разыскать своего пропавшего дядю, богатого барона...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

