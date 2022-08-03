Моя любимая брюнетка (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно

Ронни Джексон — детский фотограф. Его друг, частный сыщик, просит Ронни присмотреть за детективным бизнесом несколько дней, а сам уезжает в отпуск. Ронни соглашается и оказывается втянутым в гораздо более серьезные дела, чем предполагал. Считая, что Ронни настоящий частный детектив, Карлотта Монтэй нанимает его, чтобы разыскать своего пропавшего дядю, богатого барона...

