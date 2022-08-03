Моя любимая брюнетка (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Ронни Джексон — детский фотограф. Его друг, частный сыщик, просит Ронни присмотреть за детективным бизнесом несколько дней, а сам уезжает в отпуск. Ронни соглашается и оказывается втянутым в гораздо более серьезные дела, чем предполагал. Считая, что Ронни настоящий частный детектив, Карлотта Монтэй нанимает его, чтобы разыскать своего пропавшего дядю, богатого барона...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЭНРежиссёр
Эллиотт
Наджент
- БХАктёр
Боб
Хоуп
- ДЛАктриса
Дороти
Ламур
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ЛЧАктёр
Лон
Чейни мл.
- ДХАктёр
Джон
Хойт
- ЧДАктёр
Чарльз
Дингл
- РДАктёр
Реджинальд
Денни
- ФПАктёр
Фрэнк
Пулья
- ЭДАктриса
Энн
Доран
- УРАктёр
Уиллард
Робертсон
- ЭБСценарист
Эдмунд
Белойн
- ДРСценарист
Джек
Роуз
- БХСценарист
Боб
Хоуп
- БХПродюсер
Боб
Хоуп
- ХДХудожник
Ханс
Драйер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ЛЛОператор
Лайонел
Линдон
- РЭКомпозитор
Роберт
Эмметт Долан