Римские каникулы (фильм, 1953) смотреть онлайн

Сюжет

В рамках международной миссии юная принцесса Анна прибывает в Рим с официальным визитом. Устав от политики, ночью героиня сбегает из дворца и, заблудившись, оказывается в гостях у очаровательного незнакомца. Он притворяется, что не узнал Анну, мечтая сделать из ее побега газетную сенсацию.



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