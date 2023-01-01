Римские каникулы (фильм, 1953) смотреть онлайн
9.51953, Roman Holiday
Мелодрамы113 мин0+
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Сюжет
В рамках международной миссии юная принцесса Анна прибывает в Рим с официальным визитом. Устав от политики, ночью героиня сбегает из дворца и, заблудившись, оказывается в гостях у очаровательного незнакомца. Он притворяется, что не узнал Анну, мечтая сделать из ее побега газетную сенсацию.
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- УУРежиссёр
Уильям
Уайлер
- ГПАктёр
Грегори
Пек
- Актриса
Одри
Хепберн
- ЭААктёр
Эдди
Альберт
- ХПАктёр
Хартли
Пауэр
- ХУАктёр
Харкорт
Уильямс
- МРАктриса
Маргарет
Роулингс
- ТКАктёр
Туллио
Карминати
- ПКАктёр
Паоло
Карлини
- КЭАктёр
Клаудио
Эрмели
- ПБАктриса
Паула
Борбони
- ДТСценарист
Далтон
Трамбо
- РУПродюсер
Роберт
Уайлер
- УУПродюсер
Уильям
Уайлер
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- АДАктёр дубляжа
Алексей
Добронравов
- ХПХудожник
Хэл
Перейра
- УХХудожник
Уолтер
Х. Тайлер
- ЭХХудожница
Эдит
Хэд
- ААОператор
Анри
Алекан
- ФПОператор
Франц
Планер
- ЖОКомпозитор
Жорж
Орик