Римские каникулы
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Римские каникулы

Римские каникулы (фильм, 1953) смотреть онлайн

9.51953, Roman Holiday
Мелодрамы113 мин0+

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Сюжет

В рамках международной миссии юная принцесса Анна прибывает в Рим с официальным визитом. Устав от политики, ночью героиня сбегает из дворца и, заблудившись, оказывается в гостях у очаровательного незнакомца. Он притворяется, что не узнал Анну, мечтая сделать из ее побега газетную сенсацию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Римские каникулы»

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