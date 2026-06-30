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Wink
Туллио Карминати
Туллио Карминати
Tullio Carminati
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Карьера
Актёр
Дата рождения
21 сентября 1894 г.
(76 лет)
Дата смерти
26 февраля 1971 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.4
Римские каникулы
1953
, 113 мин
Бесплатно
8.6
Пармская обитель
1947
, 163 мин
Бесплатно