Пармская обитель (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно

Действие этой волнующей истории любви и ревности, преданности и коварства разворачивается в начале XIX века в Италии, в герцогстве Пармском. Молодой маркиз Фабрицио возвращается на родину из Неаполя, где он учился, чтобы стать священником. В Парме дорогого племянника с нетерпением ждет герцогиня Джина Сансеверина.



Она воспитывала Фабрицио с шестилетнего возраста, и теперь, когда ему 22 года, прониклась к пылкому юноше страстным чувством, плохо совместимым с «материнской» любовью. Увы, герцогиня любит юношу без взаимности - Фабрицио увлекается то замужними дамами, то актрисой театра. Неразборчивость в связях приводит его на скамью подсудимых, но именно в крепости к чувствительному юноше приходит настоящая, большая любовь. Юная мадемуазель Конти, дочь коменданта тюрьмы, становится любимой девушкой молодого узника.



Влюбленные женщины объединяют усилия в деле освобождения Фабрицио, но, став свободным, он может сделать счастливой только одну из них.



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