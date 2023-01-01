Пармская обитель (фильм, 1947) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Действие этой волнующей истории любви и ревности, преданности и коварства разворачивается в начале XIX века в Италии, в герцогстве Пармском. Молодой маркиз Фабрицио возвращается на родину из Неаполя, где он учился, чтобы стать священником. В Парме дорогого племянника с нетерпением ждет герцогиня Джина Сансеверина.
Она воспитывала Фабрицио с шестилетнего возраста, и теперь, когда ему 22 года, прониклась к пылкому юноше страстным чувством, плохо совместимым с «материнской» любовью. Увы, герцогиня любит юношу без взаимности - Фабрицио увлекается то замужними дамами, то актрисой театра. Неразборчивость в связях приводит его на скамью подсудимых, но именно в крепости к чувствительному юноше приходит настоящая, большая любовь. Юная мадемуазель Конти, дочь коменданта тюрьмы, становится любимой девушкой молодого узника.
Влюбленные женщины объединяют усилия в деле освобождения Фабрицио, но, став свободным, он может сделать счастливой только одну из них.
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Рейтинг
- КРежиссёр
Кристиан-Жак
- РФАктриса
Рене
Фор
- ЛКАктёр
Люсьен
Коэдель
- МКАктриса
Мария
Казарес
- ЛСАктёр
Луи
Салу
- ЖФАктёр
Жерар
Филип
- ТКАктёр
Туллио
Карминати
- АСАктёр
Альдо
Сильвани
- ММАктриса
Мария
Мики
- КГАктёр
Клаудио
Гора
- КСценарист
Кристиан-Жак
- ПВСценарист
Пьер
Вери
- АППродюсер
Андре
Полве
- ФОПродюсер
Фред
Орейн
- ЖДМонтажёр
Жак
Дезаньо
- РГОператор
Ромоло
Гаррони
- РРКомпозитор
Ренцо
Росселлини