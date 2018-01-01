Ниночка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
В Париж прибывают посланцы Страны Советов, чтобы выгодно продать национализированные драгоценности и на вырученные деньги купить оружие и продукты. Неожиданно выясняется, что часть бриллиантов принадлежала до революции великой княгине Сване, которая посылает своего юриста и любовника Леона уладить дела с «красными».
Вкусившие сладкую парижскую жизнь, они заранее готовы на все, лишь бы подольше пробыть здесь. Но поскольку от посланцев ни слуху, ни духу, в Париж с чрезвычайной миссией выезжает несгибаемая революционерка Ниночка...
- ЭЛРежиссёр
Эрнст
Любич
- АГАктёр
Александр
Гранах
- МДАктёр
Мелвин
Дуглас
- ГГАктёр
Грегори
Гайе
- БЛАктёр
Бела
Лугоши
- СРАктёр
Сиг
Руман
- РСАктёр
Рольф
Седан
- ГГАктриса
Грета
Гарбо
- ИКАктриса
Ина
Клер
- ФБАктёр
Феликс
Брессарт
- ЭМАктёр
Эдвин
Максвелл
- МЛСценарист
Меньхерт
Лендьель
- ВРСценарист
Вальтер
Райш
- Сценарист
Билли
Уайлдер
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- СФПродюсер
Сидни
Франклин
- ЭЛПродюсер
Эрнст
Любич
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- АХудожник
Адриан
- ДРМонтажёр
Джин
Руджеро
- ВРКомпозитор
Вернер
Р. Хейманн