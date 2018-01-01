Ниночка (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Ниночка
Ниночка
8.21939, Ninotchka
Мелодрама, Комедия110 мин12+

О фильме

В Париж прибывают посланцы Страны Советов, чтобы выгодно продать национализированные драгоценности и на вырученные деньги купить оружие и продукты. Неожиданно выясняется, что часть бриллиантов принадлежала до революции великой княгине Сване, которая посылает своего юриста и любовника Леона уладить дела с «красными».
Вкусившие сладкую парижскую жизнь, они заранее готовы на все, лишь бы подольше пробыть здесь. Но поскольку от посланцев ни слуху, ни духу, в Париж с чрезвычайной миссией выезжает несгибаемая революционерка Ниночка...

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

