Биография

Голди Хоун — актриса, продюсер, режиссер. Родилась в Вашингтоне 21 ноября 1945 года. По настоянию матери-танцовщицы Голди с трех лет занималась танцами и балетом и уже в 10 лет выступала в составе труппы с балетом «Щелкунчик». С 16 лет участвовала в театральных постановках, а дебютировала в спектакле по пьесе «Ромео и Джульетта». Училась в университете Нью-Йорка на отделении драмы, но не закончила его из-за занятости в театре. На одном из танцевальных выступлений познакомилась с киноагентом, который пригласил девушку поучаствовать в кинопробах, что стало новым этапом в ее биографии. Кинодебют Голди Хоун состоялся в конце 1960 годов: сначала в телесериале, а после — в мюзикле. Настоящую славу, а заодно и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана начинающей актрисе принесла игра в мелодраматической комедии «Цветок кактуса». С тех пор Хоун начала постоянно получать новые приглашения и активно снималась вплоть до начала 1980 годов. Среди самых успешных работ в тот период — роли в картинах «Бабочки свободны», «Шугарлендский экспресс», «Шампунь», «Грязная игра». В 1980-х актриса снималась все реже, но возобновила активность в 1990 годах, сыграв в фильмах «Птичка на проводе», «Смерть ей к лицу», «Домохозяйка», «Клуб первых жен» и других. С начала 2000 годов Хоун снимается в нескольких картинах в год и с тех пор сыграла в лентах «Рождественские хроники», «Сестры Бэнгер», «Дочь и мать ее». Единственная режиссерская работа Хоун — драма «Надежда» 1997 года. Выступала исполнительным продюсером, в том числе фильмов «За бортом», «История Мэттью Шепарда».