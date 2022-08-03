Молодой хирург Рич теряет лицензию из-за врачебной ошибки, вследствие чего портятся его отношения с женой и отцом — отставным полицейским, уверенным, что сын рано сдался, не отстояв свои права в суде. Но конфликт отходит на второй план, когда в дом семьи вламываются беглые преступники.

