Дожить до утра
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Дожить до утра

Дожить до утра (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

7.92020, Survive the Night
Боевик, Драма86 мин18+

О фильме

Молодой хирург Рич теряет лицензию из-за врачебной ошибки, вследствие чего портятся его отношения с женой и отцом — отставным полицейским, уверенным, что сын рано сдался, не отстояв свои права в суде. Но конфликт отходит на второй план, когда в дом семьи вламываются беглые преступники.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дожить до утра»