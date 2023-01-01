6.62023, Assassin
Боевики, Триллеры83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Миссия ассасина (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Фантастический боевик о спецагентах, переселяющихся в тела других людей, с Брюсом Уиллисом, для которого этот фильм стал последним в актерской карьере. Недалекое будущее. Спецслужбы под руководством Валморы разработали микрочип, позволяющий агентам перемещать свое сознание в тела других людей и таким образом выполнять смертельные задания руками невинных жертв. Однако технологии никогда не бывают надежными на сто процентов, и агент Себастьян оказывается в коме после секретной миссии. Жена несчастного Алекса решает продолжить его дело, чтобы выяснить, что пошло не так во время задания, и попытаться вернуть Себастьяна к жизни.
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Информация
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ДАРежиссёр
Джесси
Атлас
- НМАктриса
Номзамо
Мбата
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- ЭААктриса
Энди
Алло
- МШАктёр
Мустафа
Шакир
- ФААктриса
Фернанда
Андраде
- ЕКАктриса
Евгения
Кузьмина
- ХКАктриса
Ханна
Куинливан
- ВВАктриса
Ванесса
Вандер Плюм
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- ДАСценарист
Джесси
Атлас
- АЭПродюсер
Александр
Экерт
- ДЭПродюсер
Джефф
Эллиотт
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ДМХудожница
Джен
Миллер Мишалэйни
- ФХМонтажёр
Филип
Харрисон
- БКОператор
Брайан
Косс