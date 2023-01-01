Миссия ассасина
Wink
Фильмы
Миссия ассасина
6.62023, Assassin
Боевики, Триллеры83 мин18+
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Миссия ассасина (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Фантастический боевик о спецагентах, переселяющихся в тела других людей, с Брюсом Уиллисом, для которого этот фильм стал последним в актерской карьере. Недалекое будущее. Спецслужбы под руководством Валморы разработали микрочип, позволяющий агентам перемещать свое сознание в тела других людей и таким образом выполнять смертельные задания руками невинных жертв. Однако технологии никогда не бывают надежными на сто процентов, и агент Себастьян оказывается в коме после секретной миссии. Жена несчастного Алекса решает продолжить его дело, чтобы выяснить, что пошло не так во время задания, и попытаться вернуть Себастьяна к жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия ассасина»

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