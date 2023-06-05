Детектив Найт: Искупление
Wink
Фильмы
Детектив Найт: Искупление
7.92022, Detective Knight: Redemption
Боевик, Криминал93 мин18+

Детектив Найт: Искупление (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Находящийся под следствием детектив Джеймс Найт из Нью-Йорка вынужден заключить сделку с полицией города. В обмен на полицейский значок и полное прощение он должен остановить банду головорезов в костюмах Санта-Клаусов.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Найт: Искупление»