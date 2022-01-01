Под наблюдением (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Брюс Уиллис в триллере о спецагенте, который должен во что бы то ни стало спасти торговца оружием, за которым ему поручено тайно следить.
Джастин – молодой спецагент, привыкший к полевой работ�е. Его новое назначение – комната прослушки, из которой он должен следить за крупным торговцем оружием Эдди. Тот стал ключевой фигурой в планах ФБР по уничтожению мексиканского картеля. Когда Джастин остается один, в дом Эдди врываются вооруженные до зубов головорезы. Теперь новичку придется нарушить протокол, чтобы спасти преступнику жизнь.
Под наблюдением смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
3.6 IMDb
- МЭРежиссёр
Мэтт
Эскандари
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ОТАктёр
Оливер
Тревена
- Актёр
Тексас
Бэттл
- ЭТАктриса
Эмбер
Таунсенд
- КДАктёр
Кэмерон
Дуглас
- ШКАктриса
Шелби
Кобб
- ФСАктриса
Фэйт
Стоуэрс
- ЛВАктриса
Ларкен
Вудворд
- АУАктёр
Адам
Уэль Поттер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДТХудожница
Джойс
Татлер
- УБОператор
Уилл
Бэррэтт