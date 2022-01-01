Под наблюдением (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Брюс Уиллис в триллере о спецагенте, который должен во что бы то ни стало спасти торговца оружием, за которым ему поручено тайно следить.



Джастин – молодой спецагент, привыкший к полевой работ�е. Его новое назначение – комната прослушки, из которой он должен следить за крупным торговцем оружием Эдди. Тот стал ключевой фигурой в планах ФБР по уничтожению мексиканского картеля. Когда Джастин остается один, в дом Эдди врываются вооруженные до зубов головорезы. Теперь новичку придется нарушить протокол, чтобы спасти преступнику жизнь.



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